Varsavia, un narciso giallo in ricordo della rivolta del ghetto

Un narciso giallo in ricordo dell'insurrezione del ghetto di Varsavia: così il Museo della Storia degli Ebrei Polacchi "Polin" ogni anno commemora questo storico evento, uno dei più cruciali e significativi della Seconda guerra mondiale. Agli eventi commemorativi hanno preso parte anche i ministri degli affari esteri della Polonia Zbigniew Rau e di Israele Eli Cohen, nonché oltre un centinaio di ambasciatori di Polonia e Israele in tutto il mondo che, su invito della Fondazione Elnet (European Leadership Network) - Poland (una ONG internazionale che sostiene il dialogo basato su obiettivi e valori comuni tra i Paesi europei e Israele) hanno reso omaggio agli eroi e ricordato insieme la rivolta fotografandosi con un narciso giallo in mano. A Roma gli ambasciatori Anna Maria Anders e Alon Bar si sono incontrati al Museo della Shoah per commemorare insieme l'eroico evento.

La partecipazione congiunta di diplomatici polacchi e israeliani non solo aiuta a diffondere in tutto il mondo la conoscenza e la storia delle eroiche gesta di eroi e eroine della rivolta del ghetto di Varsavia, ma sottolinea anche la dimensione internazionale della collaborazione polacco-israeliana nel preservare la memoria comune sugli eventi tragici della storia comune dei due paesi. E' inoltre un passo verso lo sviluppo delle relazioni bilaterali tra Polonia e Israele nello spirito di amicizia e reciproco rispetto.

Uno dei sopravvissuti alla rivolta del ghetto fu Marek Edelman, ultimo comandante dello ŻOB (Żydowska Organizacja Bojowa - Organizzazione ebraica di combattimento), movimento di resistenza ebraica durante la Seconda guerra mondiale che ebbe la propria sede nel ghetto di Varsavia.

Ogni 19 aprile, nell'anniversario dell'insurrezione, Marek Edelman deponeva un mazzo di fiori gialli sotto il monumento agli Eroi del Ghetto a Varsavia. Il narciso divenne così simbolo di rispetto e di memoria della rivolta. La campagna organizzata dal museo POLIN dal 2013 ha per fine la diffusione di questo simbolo e della conoscenza storica relativa all'insurrezione del ghetto. (ANSA).