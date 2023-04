La Cina sostiene l'Ue sul riavvio dei colloqui di pace

- La Cina sostiene l'Ue "nel promuovere il riavvio dei colloqui di pace" per l'Ucraina "il prima possibile, tenendo conto delle legittime preoccupazioni di tutte le parti e costruendo una sicurezza europea equilibrata, efficace e sostenibile struttura". Lo ha detto il portavoce del ministero degli Esteri Wang Wenbin, rispondendo ad una domanda sulle indiscrezioni secondo cui il presidente francese Macron avrebbe incaricato i suoi consiglieri diplomatici di cooperare con le controparti cinesi per definire un quadro di riferimento che possa servire come base per i negoziati Russia-Ucraina.

(ANSA).