Speciale di 'Shalom' per 80 anni rivolta Ghetto di Varsavia

(ANSA) - ROMA, 18 APR - In occasione di Yom ha Shoah, il giorno istituito dallo Stato d'Israele in ricordo dello sterminio di sei milioni di ebrei che quest'anno ricorre oggi 18 aprile, è disponibile online lo speciale Shalom Magazine dedicato agli 80 anni dalla rivolta del ghetto di Varsavia, iniziata il 19 aprile del 1943.

La rivista della Comunità Ebraica di Roma propone approfondimenti affidati a storici, interviste a studiosi, nonché analisi delle fonti giunte fino a noi sull'insurrezione, che rappresentò "il primo atto di resistenza popolare nell'Europa occupata dai nazisti", come spiega la direttrice della rivista Ariela Piattelli.

"Oggi in Israele è il giorno del ricordo della Shoah e dell'eroismo. Shalom ha deciso di ricordare proprio quegli eroi, civili ebrei, che si batterono contro il nazismo", ha aggiunto.

Tra le firme che hanno partecipato allo speciale figurano quelle di Liliana Picciotto, di Marcello Pezzetti, che racconta come la storia degli ebrei italiani deportati a Roma il 16 ottobre del 1943 si incontri con quella della rivolta del ghetto di Varsavia, di Simonetta Della Seta, di Micaela Procaccia, oltre alle interviste ad autorevoli studiosi tra cui lo storico del Memoriale della Shoah di Gerusalemme 'Yad Vashem' David Silberklang.

È possibile scaricare lo speciale a questo link: https://www.shalom.it/image/catalog/Rivista/aprile2023.pdf (ANSA).