Gb: anche Harry e Meghan nella foto ufficiale per incoronazione

(ANSA) - LONDRA, 18 APR - Nuovo gesto distensivo di re Carlo III nei confronti del figlio ribelle Harry (e della sua consorte Meghan) dopo le tensioni, le polemiche e le recriminazioni seguite allo strappo del secondogenito dalla Royal Family, al trasferimento nel 2020 in America, alle rivelazioni imbarazzanti per casa Windsor emerse da interviste, serie tv, nonché dai capitoli più velenosi della recente autobiografia bestseller del principe cadetto intitolata Spare. Il sovrano ha infatti voluto inserire un ritratto di famiglia comprendente anche i duchi di Sussex fra i souvenir ufficiali messi in catalogo da Buckingham Palace in vista dell'incoronazione formale solenne del figlio di Elisabetta II, con la regina Camilla, in agenda il 6 maggio sotto le volte dell'abbazia di Westminster, a Londra.

Il ritratto è stato diffuso a poche ore dall'uscita ieri sui media dell'indiscrezione su una telefonata apparentemente pacificatrice avuta da Carlo con Harry; a suggello della conferma della presenza di quest'ultimo alla cerimonia del 6, seppure senza Meghan (che resterà in California con i principini Archie e Lilibet) e senza indicazione alcuna d'una ricucitura allargata al fratello maggiore ed erede al trono William, il consanguineo trattato peggio nelle pagine di 'Spare'.

L'immagine prescelta è una foto d'archivio scattata dal fotografo di corte Chris Jackson nel giardino di Clarence House in occasione della festa per il 70esimo compleanno dell'allora principe Carlo nel 2018: vale a dire prima della Megxit, oltre che della nascita di Archie e Lilibet. Un'immagine sorridente di famiglia con Carlo e Camilla in primo piano seduti su una panchina; William, Kate, Harry e Meghan allineati in piedi alle loro spalle; e i tre figli dell'attuale erede al trono sistemati rispettivamente sulle ginocchia del nonno (George), stretta a Camilla (Charlotte) e in braccio a Kate (l'allora neonato Louis). (ANSA).