Sunak, più aritmetica a scuola altrimenti l'economia non cresce

(ANSA) - LONDRA, 17 APR - Più matematica nelle scuole per rendere la formazione culturale del Paese più adeguata ai tempi e più completa, ma anche per rispondere alle necessità dell'economia e del business. E' la promessa formalizzata oggi dal premier Tory, Rishi Sunak, in un un discorso dinanzi a una platea di studenti, insegnanti e manager a Londra che fa seguito all'annuncio recente di un piano ad hoc del governo destinato a essere introdotto nel sistema scolastico dell'Inghilterra.

Sunak, stando al testo diffuso da Downing Street, ha evidenziato la persistenza di una "mentalità anti matematica" e di lacune d'insegnamento che si traducono in una diffusa "incapacità di far di conto" le cui conseguenze finiscono per frenare "le potenzialità di crescita" e rilancio dell'economia dell'isola. Di qui la conferma del progetto in base al quale gli studi matematici dovranno diventare materia tassativa nel curriculum scolastico per ragazze e ragazzi fino ai 18 anni d'età; sebbene senza essere imposti fra i soggetti d'esame obbligatori da superare nel Regno al momento della maturità, nell'ambito del sistema A-level.

Le opposizioni laburista e liberaldemocratica hanno tuttavia denunciato questo annuncio come contradditorio rispetto al mancato raggiungimento da parte dei governi conservatori dei necessari obiettivi di reclutamento di un numero maggiore d'insegnanti di matematica, in particolare per gli studenti over 16: deficit che peraltro si registra da anni, e le cui radici risalgono a ben prima dell'avvento al potere della compagine attuale. (ANSA).