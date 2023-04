Mosca, uccisi sette mercenari britannici

(ANSA) - ROMA, 17 APR - Una squadra d'assalto del distretto militare centrale russo ha conquistato una roccaforte delle forze armate ucraine in una non meglio precisata foresta e ha ucciso sette mercenari britannici: lo ha dichiarato il ministero della Difesa russo, come riporta Interfax.

"Le truppe hanno ucciso un gruppo di sette mercenari britannici con numerose granate F-1 e armi di piccolo calibro e hanno sequestrato una roccaforte delle Forze armate ucraine", ha detto il ministero. (ANSA).