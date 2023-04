Media, telefonata distensiva fra re Carlo e Harry

(ANSA) - LONDRA, 17 APR - C'è stata una telefonata distensiva fra re Carlo III e il figlio Harry per cercare di "chiarire le cose" prima dell'incoronazione del sovrano e della regina Camilla, in programma il 6 maggio prossimo all'abbazia di Westminster. Lo rivela il Sun citando fonti vicine ai reali, secondo cui la conversazione col principe ribelle, atteso alla cerimonia solenne mentre la moglie Meghan Markle rimarrà in California coi figli, punta a "facilitare il percorso verso il riavvicinamento" fra padre e figlio dopo le polemiche seguite al documentario dei duchi di Sussex su Netflix e a 'Spare', l'autobiografia di Harry, con la serie di accuse e recriminazioni indirizzate verso la famiglia reale britannica.

(ANSA).