Macron parla stasera in tv ai francesi per cercare il dialogo

Emmanuel Macron si rivolge questa sera ai francesi, in tv alle 20, con un discorso attraverso il quale tenterà di riallacciare il dialogo con i francesi dopo la contestata promulgazione della legge di riforma delle pensioni, tra venerdì e sabato scorsi. La pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale soltanto poche ore dopo il via libera del Consiglio costituzionale è stato interpretato dai sindacati e dall'opposizione come l'ennesima "provocazione". "Fino all'ultimo mostra disprezzo" ha detto il leader della Cfdt, Laurent Berger.

I sindacati e i partiti che si sono opposti alla riforma che aumenta da 62 a 64 anni l'età pensionabile si dicono determinati a continuare la battaglia, anche se dal punto di vista istituzionale il percorso della riforma si è completato. Macron vorrebbe "voltare pagina" e "passare ad altre riforme" - come ha sottolineato la premier Elisabeth Borne - ma il ricorso alla fiducia per far passare in parlamento una legge che la maggior parte dei francesi non voleva ha lasciato il segno. Il presidente riceverà in giornata all'Eliseo ministri e responsabili della maggioranza per consultarli sulle "prospettive e sulle settimane e mesi prossimi", dicono nel suo entourage. I sindacati - che si riuniscono anch'essi in giornata per mettere a punto la strategia - vogliono tenere alta la temperatura sociale e non lasciar spegnere la protesta. Per il 1 maggio, la leader della Cgt, Sophie Binet, vuole in piazza "un'onda popolare e storica". Berger auspica che in quella giornata "vengano battuti tutti i record quanto a manifestanti in piazza".