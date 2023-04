Kiev, la Russia tiene in ostaggio 20.000 civili ucraini

(ANSA) - ROMA, 17 APR - "Il numero totale (di persone) che la Federazione Russa tiene attualmente prigioniere è semplicemente folle. Posso citare solo il numero di coloro che si sono rivolti ufficialmente a me tra i parenti degli ostaggi civili tenuti in ostaggio dalla Federazione Russa. Si tratta di oltre 20.000 persone. È semplicemente un numero incredibile di cittadini ucraini che la Russia ha trattenuto e sta trattenendo senza motivo nei territori temporaneamente occupati dell'Ucraina": lo ha detto il commissario per i diritti umani del Parlamento ucraino, Dmitry Lubinets, in un'intervista a Ukrayinska Pravda.

