Il nuovo governo estone guidato da Kaja Kallas ha giurato

(ANSA) - VILNIUS, 17 APR - Il nuovo governo estone, guidato per la terza volta dalla premier Kaja Kallas, sostenuto da una coalizione formata dal Partito delle Riforme, dal movimento Eesti 200 e dal Partito Socialdemocratico, ha giurato davanti al presidente delle Repubblica, Alar Karis.

Il governo, che prevede, tra le altre cose, di mettere in atto un'importante riforma fiscale e a impegnarsi per un significativo rafforzamento delle capacità di difesa, presenta un profilo fortemente liberale e non ha mancato di suscitare, fin dalle prime dichiarazioni dei suoi membri, critiche per i possibili risvolti sociali delle riforme in programma.

Parlando con la stampa, la premier Kallas ha puntualizzato che l'accordo di coalizione raggiunto è il risultato di "una serie di compromessi. Vorremmo prendere solo quelle decisioni che si rivelano popolari, ma per far avanzare l'Estonia, è necessario anche prendere decisioni difficili". (ANSA).