Gb, coscrizione online russa indica lunga guerra in Ucraina

(ANSA) - ROMA, 15 APR - "E' molto probabile che la creazione di un sistema elettronico per la convocazione dei militari faccia parte di un approccio a lungo termine per fornire personale, dato che la Russia prevede un lungo conflitto in Ucraina". Lo scrive nel suo report quotidiano su Twitter l'intelligence del ministero della Difesa britannico commentando la nuova legge russa sulla coscrizione elettronica. "Le misure entreranno in vigore più avanti nel corso dell'anno, e non indicano specificamente alcuna nuova ondata di mobilitazione forzata". (ANSA).