Francia: Macron parlerà lunedì sera in tv ai francesi

(ANSA) - PARIGI, 15 APR - Il presidente francese, Emmanuel Macron, si rivolgerà in tv ai francesi lunedì sera dopo la discussa promulgazione - la notte scorsa - della legge sulla riforma delle pensioni, da 3 mesi duramente contestata in tutto il Paese. Lo ha annunciato l'Eliseo.

Secondo BFM TV si tratterà di un discorso preregistrato che verrà trasmesso dalle principali emittenti televisive alle 20.

I 4 sindacati della SNCF, le ferrovie francesi, hanno fatto un appello per una "giornata di espressione della rabbia dei ferrovieri" giovedì prossimo, presentata come una "tappa preparatoria" per le manifestazioni del primo maggio dedicate alla protesta contro la promulgazione della legge di riforma delle pensioni. Come gli altri sindacati, quelli dei ferrovieri hanno puntato il dito contro "la promulgazione notturna della legge", dichiarando la propria determinazione a "non voltare pagina fin quando questa legge non sarà abbandonata". (ANSA).