Medvedev, 'con una guerra Nato-Russia la Polonia scomparirà'

(ANSA) - ROMA, 14 APR - Dmitry Medvedev lancia un durissimo attacco al governo polacco: "Uno stupido di nome Mateusz Morawiecki ha detto che l'Ucraina ha il diritto di colpire la Russia e che non è preoccupato per una guerra della Nato contro la Russia, perché quest'ultima la perderebbe in fretta. Non so chi vincerà o perderà una guerra del genere, ma considerando il ruolo della Polonia come avamposto della Nato in Europa, questo Paese è destinato a scomparire insieme al suo stupido primo ministro", scrive sul profilo Twitter il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo. (ANSA).