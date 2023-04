Macron al cantiere di Notre Dame a 4 anni dall'incendio

(ANSA) - PARIGI, 14 APR - Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha assicurato oggi - durante una visita al cantiere di Notre Dame - che la ricostruzione della cattedrale di Parigi, danneggiata da un incendio nel 2019, sarà completata entro i tempi previsti. "E' quando ci si fissa un obiettivo con ambizione che si può andare avanti", ha dichiarato Macron, aggiungendo: "Mantenere la rotta è il mio motto". Il presidente si era concesso 5 anni per ricostruire l'edificio, in particolare la guglia crollata quel 15 aprile 2019.

La riapertura ufficiale a fedeli e visitatori è prevista per fine 2024: "Credo di potervi dire oggi che possiamo riuscirci", ha assicurato anche il generale Jean-Louis Georgelin, il responsabile della ricostruzione.

Macron, in casco e tuta da cantiere, accompagnato dalla moglie Brigitte e dalla ministra della Cultura, Rima Abdul-Malak, ha salutato gli operai, gli artigiani e i capicantiere al lavoro, dicendo loro che possono "essere fieri" per quanto hanno fatto. (ANSA).