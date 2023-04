Kiev, 'riportate a casa 82 salme di soldati ucraini'

(ANSA) - ROMA, 14 APR - I corpi di 82 soldati ucraini sono stati riportati nei territori sotto il controllo di Kiev. Si trovavano in possesso delle forze russe. Lo riporta su Facebook il ministero della Reintegrazione dei territori temporaneamente occupati dell'Ucraina.

Il trasferimento dei corpi dai territori temporaneamente occupati dell'Ucraina è avvenuto con l'assistenza dell'Ufficio del commissario per le persone scomparse del Ministero della reintegrazione in collaborazione con le forze dell'ordine, "secondo le norme della Convenzione di Ginevra". Kyiv Independent ricorda che, nella precedente operazione di marzo, erano stati riportati nei territori sotto il controllo dell'Ucraina i corpi di 17 persone: in totale, dall'inizio dell'invasione russa, più di 1.500 salme sono tornate dai rispettivi familiari. (ANSA).