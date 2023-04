Gb: nuovi dettagli sull'incoronazione, Fergie non è invitata

(ANSA) - LONDRA, 14 APR - Emergono nuovi dettagli nel Regno Unito sulla cerimonia dell'incoronazione di re Carlo III e della regina Camilla, in programma il 6 maggio all'abbazia di Westminster come l'esclusione, di Sarah Ferguson.

L'ex moglie del principe Andrea e duchessa di York, secondo la Bbc che cita fonti di corte, non è stata invitata all'evento solenne. Si tratta di una decisione attesa e presa senza nessun tipo di ostilità nei confronti di Fergie, che da tempo intrattiene buoni rapporti coi Windsor e ha trascorso con loro la Pasqua quest'anno oltre a partecipare lo scorso settembre ai funerali della regina Elisabetta II.

C'era stata da tempo una riappacificazione coi reali rispetto al periodo dello scandaloso divorzio del 1996 fra lei e Andrea condito da dettagli sui tradimenti finiti regolarmente sui tabloid. E sono buoni anche i rapporti col principe, ovviamente invitato all'incoronazione del fratello, nonostante sia caduto in disgrazia e sia stato tagliato fuori da ogni ruolo di rappresentanza nella famiglia reale in seguito al coinvolgimento nello scandalo sessuale legato al nome del defunto faccendiere e sfruttatore di ragazze minorenni americano Jeffrey Epstein.

La presenza del duca di York alla cerimonia si aggiunge agli altri dettagli emersi nei giorni scorsi sui 2 mila invitati: ci sarà il principe 'ribelle' Harry, mentre la moglie Meghan resterà negli Usa - dove i Sussex vivono fin dal 2020 dopo il traumatico strappo dalla Royal Family - per accudire i principini Archie e Lilibet Diana. Tra i dignitari è attesa la presenza per l'Italia del presidente Sergio Mattarella, confermata quella del presidente francese Emmanuel Macron, mentre per gli Stati Uniti Joe Biden sarà rappresentato dalla First Lady Jill. Oltre a leader politici e teste coronate ci saranno anche 450 rappresentanti delle associazioni di beneficenza, incluse le tante che hanno il patrocinio dei reali.

(ANSA).