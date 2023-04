Riforma pensioni, per sindacato 400mila in strada a Parigi

(ANSA) - PARIGI, 13 APR - Il sindacato francese Cgt annuncia 400.000 manifestanti oggi in piazza a Parigi, nel quadro della dodicesima giornata di scioperi e proteste nazionali contro la riforma delle pensioni di Emmanuel Macron. E' esattamente la stessa stima di quella annunciata dallo stesso sindacato nell'ultima manifestazione della settimana scorsa.

Più in generale, alla vigilia del cruciale pronunciamento della corte costituzionale sulla riforma previdenziale, il numero di manifestanti nei cortei risulta in diminuzione ovunque in Francia. Oggi erano 10.000 a Nantes secondo la polizia, 25.000 secondo gli organizzatori, in entrambi i casi il livello più basso dall'11 marzo. Partecipazione in calo anche a Rennes, Rouen, Le Havre, Orléans, Clermont-Ferrand, Bayonne, Nizza e Montpellier. (ANSA).