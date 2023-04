La Norvegia espelle 15 agenti dei servizi russi

(ANSA) - OSLO, 13 APR - La Norvegia annuncia l'espulsione di quindici "agenti dell'intelligence russa" che lavoravano presso l'ambasciata di Mosca a Oslo.

"Questi 15 funzionari dell'intelligence sono stati dichiarati indesiderabili perché svolgono attività non compatibili con il loro status diplomatico", ha dichiarato in un comunicato il ministro degli Esteri norvegese Anniken Huitfeldt. "Si tratta di una misura importante per contrastare e ridurre la portata delle attività di spionaggio russo in Norvegia", ha aggiunto. I 15 russi, che si trovavano in Norvegia sotto copertura diplomatica, lasceranno il Paese "a breve", ha dichiarato il ministero.

Contattata dall'AFP, l'ambasciata russa a Oslo non ha ancora reagito. I servizi segreti norvegesi indicano regolarmente la Russia e la Cina come le principali minacce di spionaggio per il Paese. (ANSA).