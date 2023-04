Kiev smentisce, 'non ci sono forze Nato in Ucraina'

(ANSA) - MADRID, 12 APR - L'informazione secondo cui ci sarebbero unità speciali di paesi della Nato in Ucraina, circolata dopo una filtrazione di documenti top secret attribuiti al Pentagono "è assolutamente falsa": lo ha detto in conferenza stampa a Madrid il ministri della Difesa ucraino Oleksyi Reznikov che ha avuto un incontro bilaterale con la sua omologa spagnola Margarita Robles. "L'unica eccezione sono gli addetti militari delle ambasciate", ha aggiunto Reznikov.

Anche la ministra spagnola ha smentito la presenza di forze di paesi Nato in Ucraina. (ANSA).