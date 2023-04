Mosca, il reclutamento dei militari sarà elettronico

(ANSA) - MOSCA, 11 APR - Via libera dai legislatori russi alla legge che prevede la creazione di un sistema elettronico per la convocazione militare, che faciliterebbe notevolmente la mobilitazione di uomini nell'esercito, il tutto mentre la campagna di Mosca in Ucraina si protrae per un secondo anno. La camera bassa del parlamento russo, la Duma di Stato, ha approvato all'unanimità la legislazione in seconda lettura.

Il presidente della commissione Difesa della Duma Andrey Kartapolov ha affermato, prima del voto, che il Paese non sta attualmente pianificando un'altra ondata di mobilitazione.

(ANSA).