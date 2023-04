Kiev, riportati a casa 24 bimbi della regione di Kherson

(ANSA) - ROMA, 10 APR - Ventiquattro bambini della regione di Kherson sono stati riportati in Ucraina, dopo essere stati trattenuti in Russia. Lo riporta su Telegram Alexander Prokudin, governatore della regione: "Guardate questi occhi felici. Altri ventiquattro bambini della regione di Kherson sono finalmente a casa. Oggi li ho incontrati a Kherson per parlare con loro e consegnare loro dei bei regali".

Prokudin ha anche aggiunto che si è trattato di "una delle missioni di salvataggio più difficile: i russi hanno interrogato i bambini per 13 ore e poi li hanno costretti a partecipare a un servizio di propaganda". (ANSA).