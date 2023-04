Ucraina, Mosca: Kiev pianifica azioni per screditare Russia

(ANSA) - ROMA, 08 APR - Mosca afferma che Kiev sta pianificando una provocazione nella regione ucraina di Sumy imitando l'uso di munizione di artiglieria con "sostanze tossiche" da parte delle forze armate russe e che i servizi speciali ucraini sono stati incaricati di pubblicare false intercettazioni radiofoniche di presunte discussioni dell'esercito russo su preparativi per l'uso di "armi chimiche".

Il tutto farebbe parte di un piano di Kiev per lanciare una campagna informativa sui media occidentali su vasta scala per screditare la Russia sulla scena internazionale e cercare di avviare una riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per accusare Mosca, secondo il ministero della Difesa russo.

Le forze di Kiev "per attuare i loro piani - afferma il Coordinamento interdipartimentale russo per la risposta umanitaria in Ucraina - nelle ultime due settimane hanno preparato un presunto sito di prima linea di difesa delle forze armate ucraine sulla linea di combattimento con le truppe russe nell'insediamento di Ochtyrka. Dagli obitori porteranno corpi di militari ucraini la cui morte sarebbe avvenuta a seguito dell'uso d'artiglieria russa equipaggiata con sostanze velenose.

Ciò consentirà agli esperti invitati dai paesi occidentali di documentare il presunto uso di armi chimiche da parte delle forze armate russe". "Per rendere più credibile questa provocazione - aggiunge il dipartimento del ministero della Difesa di Mosca -, i servizi speciali ucraini sono stati incaricati di predisporre e pubblicare sui social network false intercettazioni radiofoniche di presunte discussioni da parte di militari russi su preparativi per l'uso di armi chimiche, nonché di falsificare ordini di ricezione di munizioni speciali". Mosca parla dunque della "preparazione di una provocazione su larga scala volta a screditare la Federazione Russa sull'arena internazionale, sotto la guida dell'Ufficio della presidenza di Kiev, per distogliere l'attenzione dai numerosi crimini di guerra commessi dall'esercito ucraino e da militanti di gruppi nazionalisti. Con l'aiuto della prevista provocazione, Kiev cercherà di avviare una riunione del Consiglio di sicurezza Onu in cui accusare la Russia di tali azioni". (ANSA).