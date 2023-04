Tribunale Mosca, la killer del blogger può fare appello

(ANSA) - ROMA, 08 APR - Gli avvocati di Daria Trepova, la 26enne russa accusata dell'omicidio del blogger Vladlen Tatarsky in un caffè di San Pietroburgo, non hanno ancora presentato ricorso contro il suo arresto, ma possono comunque farlo. Lo ha precisato oggi alla Tass un funzionario del tribunale di Basmanny di Mosca.

Il 4 aprile, il tribunale di Basmanny ha deciso che Trepova dovesse essere sottoposta ad una misura preventiva sotto forma di detenzione fino al 2 giugno prossimo. La difesa ha chiesto invece una misura preventiva non correlata alla reclusione.

La Tass scrive che secondo l'inchiesta, il 2 aprile scorso Trepova, seguendo le indicazioni dei suoi addestratori in Ucraina, ha portato una statuetta bomba in un caffè nel centro di San Pietroburgo e l'ha regalata al blogger Tatarsky.

L'esplosione portò alla morte del blogger e al ferimento di una trentina di persone che si trovanano nel locale. (ANSA).