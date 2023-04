Ong, 30 bambini sono stati riportati in Ucraina

(ANSA) - ROMA, 08 APR - Più di 30 bambini sono stati riportati in Ucraina e si sono riuniti alle loro famiglie dopo essere stati portati illegalmente in Russia: lo rende noto l'organizzazione ucraina Save Ukraine, come riporta il Guardian.

"I bambini rapiti dai russi nelle regioni di Kherson e Kharkiv sono stati riuniti alle loro famiglie dopo diversi mesi di separazione", si legge in un tweet della ong, secondo cui i bambini sono ora al sicuro "ma hanno bisogno di un recupero psicologico e fisico". (ANSA).