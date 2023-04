Amal Clooney, Mosca responsabile dei crimini contro i bambini

(ANSA) - ROMA, 08 APR - Amal Clooney, noto avvocato per i diritti umani e co-fondatrice della Clooney Foundation for Justice, moglie dell'attore George Clooney, ha discusso con il capo dell'ufficio del presidente dell'Ucraina Andriy Yermak dei crimini commessi contro i bambini ucraini, ritenendone la Russia responsabile. Lo riporta Ukrinform. "Amal Clooney è un avvocato specializzato in diritto internazionale e diritti umani e rappresenta i clienti dinanzi ai tribunali internazionali, tra cui la Corte internazionale di giustizia delle Nazioni Unite e la Corte penale internazionale - si legge nella nota dell'ufficio presidenziale ucraino -.

Nell'aprile 2022, Amal Clooney ha tenuto un discorso al Consiglio di sicurezza Onu chiedendo giustizia per i crimini e le atrocità che l'esercito russo aveva commesso a poche settimane dall'invasione dell'Ucraina".

Yermak, citando dati ufficiali, ha ricordato che almeno 20.000 bambini sono stati separati dai loro genitori e allontanati con forza dai militari russi dai territori ucraini temporaneamente occupati. (ANSA).