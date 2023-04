Cina-Francia, firmati 18 accordi per ampliare la cooperazione

Un totale di 36 imprese cinesi e francesi hanno firmato 18 accordi per espandere la cooperazione in settori quali la produzione, lo sviluppo verde, le nuove energie e l'innovazione in un incontro organizzato giovedì nell'ambito della visita di stato in Cina del presidente Emmanuel Macron.

Lo ha riferito oggi ministero del Commercio cinese, secondo cui il volume degli scambi tra Cina e Francia salito da 60 a 80 miliardi di dollari negli ultimi cinque anni. Nel 2022, la cooperazione Cina-Ue ha superato molteplici impatti negativi e ha raggiunto progressi costanti, con il commercio bilaterale che ha raggiunto un nuovo massimo di 847,3 miliardi di dollari e nuovi investimenti da parte di aziende europee in Cina in aumento del 70%, a 12,1 miliardi di dollari.

Rappresentanti di aziende come Bank of China, BNP Paribas, China National Nuclear Corporation ed Electricite de France hanno discusso di temi quali la promozione della cooperazione, formulando suggerimenti per approfondire i legami economici e commerciali bilaterali con l'espansione in aree che vanno dall'energia nucleare alla finanza e ai consumi.