Zelensky bacchetta i consiglieri sul negoziato per la Crimea

(ANSA) - ROMA, 06 APR - Il portavoce del presidente ucraino Sergiy Nikyforov ha consigliato di tenere conto solo delle dichiarazioni di Volodymyr Zelensky riguardo alle prospettive dei negoziati con la Russia. Nikyforov ha commentato così l'apertura del Financial Times che ha riportato le parole del vicecapo dell'ufficio del presidente ucraino Andrii Sybiha secondo cui Kiev non esclude l'avvio di negoziati sulla Crimea.

Lo riportano i media ucraini.

"Questa questione dovrebbe essere guidata dalle parole del presidente ucraino e del comandante in capo", ha detto il portavoce di Zelensky. Secondo la traduzione inglese delle parole di Sybiha a Ft, Kiev valuterebbe negoziati con la Russia sulla Crimea quando le truppe ucraine raggiungeranno con successo il confine amministrativo con la penisola occupata.

Zelensky ha recentemente dichiarato, in occasione di un briefing congiunto con i leader di Moldavia, Slovacchia, Slovenia e Croazia, che avrebbe consentito colloqui di pace con la leadership russa solo se le truppe della Federazione si fossero volontariamente ritirate da tutti i territori occupati.

