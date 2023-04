Cremlino, l'operazione speciale unica via d'uscita in Ucraina

(ANSA) - ROMA, 06 APR - Il proseguimento dell'operazione militare speciale è finora l'unica via d'uscita di Mosca dalla situazione in Ucraina, ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ai giornalisti, come riporta la Tass. "Senza prospettive di pace all'orizzonte, per ora non c'è altra via per noi se non quella di continuare l'operazione militare speciale", ha dichiarato. (ANSA).