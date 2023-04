Putin, le relazioni Usa-Russia sono in crisi profonda

(ANSA) - MOSCA, 05 APR - Gli Usa hanno sostenuto le rivoluzioni colorate nelle ex Repubbliche sovietiche e "il colpo di Stato a Kiev" nel 2014, un episodio "all'origine dell'attuale crisi". Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin rivolgendosi all'ambasciatrice americana a Mosca, Lynne Tracy, durante la cerimonia per la presentazione delle credenziali dei nuovi ambasciatori. Le relazioni tra Russia e Stati Uniti sono "in crisi profonda", ha aggiunto Putin. (ANSA).