Grecia: poliziotto spara in aria durante gli scontri, arrestato

(ANSA) - ATENE, 05 APR - Un agente di polizia è stato arrestato in Grecia dopo avere sparato tre colpi di pistola in aria durante degli scontri avvenuti questa mattina fuori dall'Università di Economia e commercio di Atene, nel centro della capitale.

La polizia ellenica ha fatto sapere, tramite un comunicato, di aver avviato un'inchiesta disciplinare sull'incidente, mentre le accuse penali a carico del poliziotto sono in corso di elaborazione da parte della direzione della sicurezza dell'Attica. L'episodio è avvenuto, secondo le ricostruzioni della polizia, questa mattina quando circa 35 persone sono uscite dalla Facoltà e hanno dato fuoco a dei cassonetti, con cui hanno cercato di creare delle barricate in via Patision, su cui si affaccia l'università. A quel punto un'auto della polizia con a bordo tre agenti, in transito sulla via, è stata attaccata con bastoni, pietre e altri oggetti.

Due degli agenti si sono immediatamente allontanati dal veicolo, ma il terzo è rimasto intrappolato e ha fatto uso della sua pistola d'ordinanza, sparando in aria, come riportato dalla polizia. (ANSA).