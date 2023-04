Stoltenberg, 'momento difficile ma Kiev continui le riforme'

(ANSA) - BRUXELLES, 04 APR - "Incoraggiamo l'Ucraina a intraprendere le riforme anche in questo periodo difficile, in particolare per quanto riguarda lo stato di diritto, la lotta alla corruzione e il rispetto per le minoranze". Lo ha detto il segretario generale della Nato al termine della riunione della commissione Nato-Ucraina, nel corso della quale gli alleati hanno ribadito "il sostegno a lungo termine" e garantito nuovi aiuti militari.

"Siamo impazienti - ha aggiunto - di accogliere il presidente Volodymyr Zelensky al summit di Vilnius a luglio". Gli alleati stanno esplorando vari modi per garantire la sicurezza ucraina quando sarà finita la guerra e prima che Kiev possa entrare a far parte della Nato.

"L'invito è stato fatto ed è stato ribadito più volte - ha precisato Stoltenberg -. Ma per fare progressi su questo fronte è necessario che l'Ucraina sopravviva come Stato sovrano ed è per questo che stiamo dando aiuti senza precedenti a Kiev".

