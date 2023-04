Sánchez, avanzare sul Patto Ue per le migrazioni è fondamentale

(ANSA) - MADRID, 04 APR - Il premier spagnolo, Pedro Sánchez, considera "fondamentale" che l'Unione Europea "vada avanti sul Patto europeo per le migrazioni e l'asilo", sia per quanto riguarda "la dimensione esterna", sia per garantire un "equilibrio" tra "responsabilità" e "solidarietà" reciproca degli Stati membri. Così il leader iberico si è espresso da Nicosia, a Cipro, dove ha incontrato il presidente della Repubblica cipriota, Nikos Christodoulides, nel quadro di un "tour" politico propedeutico alla presidenza spagnola dell'Ue, prevista nel secondo semestre del 2023. In una dichiarazione istituzionale, Sánchez ha invitato a "costruire ponti per arrivare ad accordi" ed evitare "una politica di blocchi contrapposti" che "non aiuterebbe per nulla a risolvere la sfida comune dell'immigrazione irregolare". (ANSA).