Mosca revoca il mandato d'arresto per Artyom Uss

(ANSA) - ROMA, 04 APR - Il ministero degli Interni russo ha revocato il mandato di arresto per Artyom Uss, il figlio del governatore di Krasnojarsk Alexander Uss, recentemente evaso dagli arresti domiciliari in Italia e attualmente a Mosca. Lo ha dichiarato il suo avvocato Alexei Tikhomirov, come riporta Interfax.

"Artyom Alexandrovich Uss si trova a Mosca - spiega l'avvocato - e oggi si è presentato spontaneamente al Dipartimento Investigativo del ministero degli Interni russo. Ha fornito risposte dettagliate alle domande che gli sono state poste sul suo caso. Sulla base dei risultati di questo interrogatorio, le misure di restrizione di Artyom Alexandrovich sono state modificate in restrizioni di viaggio". Nel dicembre 2022, il tribunale di Mosca ha convalidato un mandato d'arresto per Artyom Uss, che era stato dichiarato ricercato a livello internazionale dalle forze dell'ordine russe. La Russia ha incriminato Uss in contumacia per riciclaggio di denaro o altri beni acquisiti illegalmente da altre persone come parte di un gruppo organizzato. Il 21 marzo 2023, una corte d'appello di Milano ha confermato l'estradizione di Uss negli Stati Uniti. Il 24 marzo è emerso che Uss era evaso dagli arresti domiciliari. (ANSA).