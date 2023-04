La Lituania vieta ai russi non residenti di acquistare immobili

(ANSA) - ROMA, 04 APR - Il parlamento lituano ha deciso di vietare ai cittadini russi l'acquisto di immobili nel Paese baltico, citando i rischi per la sicurezza nazionale.

Il divieto, che sarà in vigore fino al 2024, non si applicherebbe ai russi a cui viene concessa la residenza nel Paese. Il Parlamento ha inoltre sospeso - riporta il sito Reuters - il rilascio di nuovi visti ai cittadini della Russia e del suo alleato Bielorussia. (ANSA).