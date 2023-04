Stoltenberg, domani la Finlandia diventa membro della Nato

(ANSA) - BRUXELLES, 03 APR - "È una settimana storica: domani daremo il benvenuto alla Finlandia come 31esimo alleato, alzeremo la bandiera finlandese per la prima volta e sarà una buona giornata per la sicurezza di tutti". Lo ha detto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg. (ANSA).