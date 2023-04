Media, un altro arresto per la morte di Tatarsky

(ANSA) - ROMA, 03 APR - Un'altra persona è stata arrestata dalla polizia russa in relazione all'omicidio del propagandista russo Vladlen Tatarsky avvenuto in un bar a San Pietroburgo.

Secondo The Insider, che ha intervistato Dmitry Rylov, marito dell'altra sospettata Darya Trepova, si tratterebbe di un amico della donna, Dmitry Kasintsev.

Le autorità devono ancora confermare che Kasintsev sia in custodia, ma nel frattempo il canale Telegram Shot ha pubblicato un video di quello che sembrerebbe essere un gruppo di agenti in borghese che guidano un uomo ammanettato: secondo il canale, si tratterebbe proprio del 27enne Dmitry. (ANSA).