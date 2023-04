Fine vita: Macron vuole progetto di legge entro l'estate '23

(ANSA) - PARIGI, 03 APR - Il presidente francese, Emmanuel Macron, vuole un progetto di legge sul fine vita "entro la fine dell'estate 2023". Intervenendo dinanzi alla Convenzione nazionale sul fine vita, Macron ha inoltre promosso un "piano decennale nazionale per l'assistenza al dolore e per le cure palliative".

Un piano, garantisce il leader dell'Eliseo, che verrà accompagnato dai "necessari investimenti". "Lo Stato ha un obbligo di risultato", ha continuato Macron, insistendo sulla necessità di garantire un "accesso effettivo e universale alle cure di accompagnamento al fine vita". Dopo aver riunito un certo numero di francesi estratti a sorte per diversi mesi, una Convenzione dei cittadini si è dichiarata principalmente a favore della' "assistenza attiva alla morte", ma a certe condizioni. (ANSA).