Kosovo: a Pristina protesta contro processo a ex leader Uck

A Pristina si è svolta oggi una manifestazione di protesta contro l'apertura domani all'Aja del processo a carico dell'ex presidente kosovaro Hashim Thaci e di altri tre ex leader dell'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck), accusati di crimini di guerra e contro l'umanità.

Alla 'Marcia per la giustizia' hanno partecipato centinaia di persone, compresi ex combattenti dell'Uck e numerosi familiari dei quattro imputati. Con Thaci saranno processati dal Tribunale speciale Kadri Veselj, Jakup Krasniqi e Rexhep Seljimi, tutti ex capi e comandanti dell'Uck, la guerriglia indipendentista albanese che nel conflitto armato del 1998-1999 in Kosovo combattè contro le forze serbe dell'allora uomo forte Slobodan Milosevic.

Thaci, Veselj - rispettivamente ex presidente ed ex capo del parlamento del Kosovo - insieme a Seljimi e Krasniqi furono arrestati nel settembre 2020 a Pristina e da allora sono detenuti nel carcere di Scheveningen, il penitenziario del Tribunale dell'Aja alle porte della città olandese. Le accuse a loro carico sono di uccisioni, torture, rapimenti, trattamenti disumani e altri crimini compiuti durante il conflitto di fine anni Novanta.