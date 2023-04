Ministro tedesco Difesa, da paesi Nato totale di 160 tank a Kiev

(ANSA) - ROMA, 01 APR - "I paesi della Nato hanno in programma di inviare in Ucraina due battaglioni di carri armati tedeschi Leopard 2 e quattro battaglioni di carri armati Leopard 1". Lo ha riferito al quotidiano tedesco Die Welt il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius, scrive Kiev Independent, ricordando che i complessivi 160 carri armati rappresentano circa la metà dei 300 tank richiesti dall'Ucraina per la prevista controffensiva di primavera/estate.

Pistorius ha detto che "la Polonia, insieme agli alleati, invierà a Kiev due battaglioni di Leopard-2 per un totale di 60 carri armati. Quattro battaglioni di 100 carri armati Leopard-1 potrebbero essere consegnati entro la fine dell'anno", ha poi aggiunto.

I carri armati Leopard 2 promessi per l'Ucraina dalla Germania saranno consegnati all'inizio di aprile, aveva precisato Pistorius il 26 gennaio scorso, citato da Deutsche Welle. (ANSA).