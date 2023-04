Gentiloni, stabilizzare economia Tunisia per gestire migranti

(ANSA) - MILANO, 01 APR - "Stabilizzare l'economia" della Tunisia "è una premessa anche per gestire insieme il tema dei flussi migratori: non possiamo nasconderci dal fatto che molti flussi dall'Africa subsahariana si sono concentrati in Tunisia".

Lo dice il Commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni a margine del Workshop Ambrosetti.

"La Tunisia ha bisogno di aiuti per gestire in modo umanitario la presenza di queste persone, per favorire - sottolinea Gentiloni - i rimpatri volontari quando ce ne siano le condizioni e per gestire i movimenti verso l'Unione Europea, sapendo che bisogna lavorare sempre di più per migrazioni regolari, di cui la nostra economia ha tra l'altro bisogno, e sempre meno invece per incoraggiare i movimenti irregolari che mettono a rischio la vita delle persone", conclude. (ANSA).