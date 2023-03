Ucraina: Onu, violazioni diritti umani scioccante routine

(ANSA) - GINEVRA, 31 MAR - Gravi violazioni dei diritti umani sono diventate "una scioccante routine" tredici mesi dopo l'offensiva russa contro l'Ucraina, ha dichiarato l'Alto Commissario per i diritti umani Volker Türk. In tutta l'Ucraina, "le persone stanno affrontando enormi sofferenze e perdite, privazioni, sfollamenti e distruzione", ha detto Türk al Consiglio per i diritti umani, sottolineando gli effetti continui e profondi sul resto del mondo. (ANSA).