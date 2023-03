Turchia: al via la campagna per il voto del 14 maggio

(ANSA) - ISTANBUL, 31 MAR - Si apre oggi in Turchia la campagna elettorale per le elezioni presidenziali e per il rinnovo del parlamento in programma il 14 maggio. I nomi dei quattro candidati alla presidenza della Repubblica sono stati pubblicati in gazzetta ufficiale dopo che ieri il Consiglio elettorale supremo ha respinto ieri le obiezioni su alcuni dei candidati che avevano raccolto le firme necessarie per competere. Il presidente in carica Recep Tayyip Erdogan cerca un terzo mandato da Capo dello Stato, dopo essere stato già primo ministro dal 2003 al 2014, ed è sostenuto da forze islamiste, dai partiti di destra nazionalista Mhp e Bbp oltre che dall'Akp, formazione di centro destra islamista fondata da lui stesso e al governo dal 2002. Il leader del maggior partito di opposizione, il Chp di centro sinistra e laico, Kemal Kilicdaroglu sarà il principale sfidante di Erdogan, guida un'alleanza di sei partiti, di orientamenti politici vari che vanno dal centro alla destra fino all'islamismo, ed è sostenuto anche da altre forze politiche soprattutto di sinistra. Gli altri due candidati alla presidenza sono Sinan Ogan, sostenuto da piccoli partiti di destra nazionalista, e Muharrem Ince, ex membro del Chp che nel 2018 perse le elezioni presidenziali contro Erdogan e oggi guida il Memleket Parti, piccola formazione che si ispira ai valore del fondatore della Repubblica Mustafa Kemal Ataturk. Sono in tutto 36 i partiti ammessi alle elezioni del 14 maggio in cui più di 64 milioni di elettori, tra cui oltre 3 residenti all'estero, sono chiamati a votare per il presidente e per il rinnovo del Parlamento. (ANSA).