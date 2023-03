Mosca, non ancora discusso possibile scambio per Gershkovich

(ANSA) - MOSCA, 30 MAR - La questione di un possibile scambio di prigionieri con gli Usa che coinvolga anche il giornalista del Wall Street Journal arrestato in Russia "non è ancora stata discussa". Lo ha detto il vice ministro degli Esteri russo Serghei Ryabkov citato dalla Tass. Ad una domanda in proposito, il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha risposto: "Non ho alcuna informazione, non ho nulla da dire in proposito". La domanda si riferiva a un possibile scambio con Serghei Cherkasov, un russo detenuto in Brasile e incriminato nei giorni scorsi negli Usa con l'accusa di essere un agente dei servizi d'intelligence russi.

Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha auspicato che gli Usa non compiano atti di rappresaglia per l'arresto del giornalista del Wall Street Journal in Russia. "Speriamo che ciò non avvenga, e non deve avvenire", ha detto citato dall'agenzia Ria Novosti. (ANSA).