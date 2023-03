Ucraina: Zelensky invita il presidente cinese a Kiev

Volodymyr Zelensky ha invitato il leader cinese Xi Jinping a Kiev: lo ha reso noto lo stesso Zelensky in un'intervista esclusiva all'agenzia di stampa AP pubblicata online.

"Siamo pronti a vederlo qui", ha affermato il presidente ucraino nell'intervista tenuta a bordo di un treno durante uno dei suoi spostamenti nel Paese. "Voglio parlare con lui - ha aggiunto -. Ho avuto contatti con lui prima della guerra su larga scala. Ma durante tutto questo anno, più di un anno, non ne ho più avuto".

Da Pechino la notizia non trova conferme: la Cina "ha mantenuto la comunicazione con le parti interessate, inclusa l'Ucraina. Per quanto riguarda il problema specifico menzionato, non ho informazioni da fornire, ha detto la portavoce del ministero degli Esteri Mao Ning, durante il briefing quotidiano, in merito all'invito. (ANSA).



