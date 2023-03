Luce verde dagli ambasciatori Ue per il visto digitale Schengen

(ANSA) - BRUXELLES, 29 MAR - Gli ambasciatori degli Stati membri dell'Ue hanno approvato oggi il mandato negoziale del Consiglio per la proposta di digitalizzazione della procedura di rilascio dei visti, che introduce la possibilità di richiedere un visto online e sostituisce l'attuale talloncino adesivo con un visto digitale. L'obiettivo è rendere più efficiente la procedura di richiesta del visto e migliorare la sicurezza dello spazio Schengen.

"Un visto Schengen digitale renderà più facile la richiesta per i viaggiatori legittimi e allo stesso tempo contribuirà a rendere più sicuro lo spazio Schengen. Le domande online ridurranno il numero di visite al consolato per i viaggiatori e renderanno il processo più fluido per le amministrazioni nazionali. Allo stesso tempo, il visto digitale porrà fine al rischio di falsificazione e furto dei talloncini", ha sottolineato Maria Malmer Stenergard, ministra svedese per la Migrazione. Le nuove norme proposte creeranno una piattaforma per le domande di visto: tutte le domande di visto Schengen saranno presentate attraverso questa piattaforma, un unico sito web che le inoltrerà ai sistemi di visto nazionali pertinenti.

