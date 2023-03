Kiev, sono quasi 20.000 i bambini deportati in Russia

(ANSA) - ROMA, 29 MAR - Sono 19.514 i bambini ucraini deportati illegalmente in Russia, secondo l'ultimo aggiornamento pubblicato dal Ministero della reintegrazione ucraino sul sito statale 'Children of War'. A questo dato vanno aggiunti i 4.390 bambini orfani, con un solo genitore o privi di cure parentali che secondo lo stesso ministero - come annunciato ieri - si trovano nei territori occupati o in Russia.

Ad oggi, solo 327 bambini sono stati rimpatriati in Ucraina.

La vice premier ucraina e ministra per la Reintegrazione dei territori occupati, Irina Vereshchuk, ha esortato i russi a non adottare i bambini "rapiti" durante la guerra e deportati in Russia. "Raccomando vivamente ai cittadini russi di non adottare gli orfani ucraini che sono stati illegalmente portati via dai territori temporaneamente occupati dell'Ucraina, ha scritto Vereshchuk su Telegram.

Intanto, la procura per i minorenni ucraina ha fatto sapere che sono almeno 465 i bambini uccisi dall'inizio dell'invasione da parte delle forze russe; il bilancio dei bambini feriti è salito ad almeno 943. (ANSA).