Grossi, la situazione alla centrale nucleare non migliora

(ANSA) - ROMA, 29 MAR - La situazione intorno alla centrale nucleare di Zaporizhzhia non migliora e le ostilità aumentano.

Lo ha detto Rafael Grossi, direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea), citato dalla Tass.

Grossi è oggi in visita alla centrale. (ANSA).