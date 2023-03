Carlo parte per la Germania con Camilla, prima visita da re

(ANSA) - LONDRA, 29 MAR - Prima visita di Stato da oggi in Germania per re Carlo III dalla sua ascesa al trono seguita l'8 settembre scorso alla morte della madre Elisabetta II, dopo il rinvio di quella prevista nello scorso weekend in Francia: a causa dei timori legati alle oceaniche proteste in corso a Parigi e in altre città contro la riforma pensionistica imposta d'autorità dal presidente Emmanuel Macron.

La partenza è confermata in queste ore da fonti di Buckingham Palace: il sovrano britannico, accompagnato dalla regina consorte Camilla, è atteso fra l'altro oggi a Berlino per una cerimonia di accoglienza con onori militari dinanzi alla Porta di Brandeburgo, e domani ad Amburgo per un evento di riconciliazione di fronte alle rovine della chiesa di San Nikolai, distrutta dai bombardamenti alleati durante la Seconda Guerra Mondiale dopo essere stata a suo tempo progettata dall'architetto inglese George Gilbert Scott, autore anche della storica sede del Foreign Office a Londra.

La visita di 3 giorni in Germania (come quella per ora saltata in Francia) è stata concordata dalla corte col governo Tory di Rishi Sunak - come da prassi - con l'evidente intenzione di usare la soft diplomacy reale per dare un messaggio di accantonamento delle tensioni con l'Europa dopo la Brexit. Tanto più dopo il ruolo cerimoniale assegnato già a re Carlo nelle settimane scorse a margine della definizione con l'Ue del Windsor Framework, l'intesa di revisione del protocollo post Brexit sull'Irlanda del Nord.

Secondo la Bbc, si attende che il monarca - quasi 75enne - pronunci anche qualche frase in tedesco, a suggello del legame con un Paese nel quale la stessa dinastia dei Windsor affonda buona parte delle proprie radici storiche di sangue. (ANSA).