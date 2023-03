Lavrov, 'siamo responsabili per i russi in Transnistria'

(ANSA) - MOSCA, 28 MAR - La Russia è "responsabile" per i suoi cittadini in Transnistria, che stima essere circa 250.000.

Lo ha detto in un'intervista all'agenzia Tass il ministro degli Esteri Serghei Lavrov. Il capo della diplomazia di Mosca ha aggiunto che rimane pienamente valido il mandato del contingente di peacekeeper russi in questo territorio autoproclamatosi indipendente situato sul territorio della Moldavia al confine con l'Ucraina.

"Ci sono circa 250.000 cittadini russi che vivono in Transnistria, penso. Naturalmente - ha affermato Lavrov - siamo responsabili per loro". "Prima di tutto - ha aggiunto - c'è il nostro contingente di peacekeeper che proteggono il gigantesco deposito di munizioni a Kolbasna. Abbiamo un mandato che a suo tempo è stato negoziato con tutte le parti ed è nostra convinzione che questo mandato rimanga pienamente pertinente".

