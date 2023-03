Gb: Yousaf eletto ufficialmente nuovo first minister di Scozia

(ANSA) - LONDRA, 28 MAR - Humza Yousaf, diventato ieri il nuovo leader del partito indipendentista scozzese dell'Snp, è stato oggi formalmente eletto nuovo first minister del governo locale della Scozia, al posto dell'uscente Nicola Sturgeon, dall'assemblea legislativa di Edimburgo. L'esponente 37enne di radici etniche pachistane ha ricevuto in tutto 71 voti dai rappresentanti dell'Snp a Holyrood e da quelli dei Verdi, diventando così ufficialmente il più giovane 'first minister' dalla creazione del Parlamento scozzese nel 1999. "Mi impegnerò sempre per affrontare i grandi problemi che il nostro Paese deve affrontare. Guiderò un governo che ascolti attentamente e rispetti le opinioni di tutti i deputati scozzesi", ha affermato Yousaf. Prima del voto, Sturgeon aveva inviato la sua lettera formale di dimissioni a re Carlo III e lasciato per l'ultima volta la residenza ufficiale del first minister a Edimburgo. E' previsto che Yousaf presti giuramento in una cerimonia domani dopo l'approvazione formale da parte del sovrano. (ANSA).